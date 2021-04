Altri 2 241 contagi in Svizzera, 10 morti

BERNA - Numeri stabili sul fronte del Covid in Svizzera. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 241 nuovi casi di coronavirus, secondo i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), trasmessi oggi con un leggero ritardo a causa di un problema tecnico. Sono stati segnalati 10 nuovi decessi, mentre 82 persone sono state ricoverate in ospedale.

Tra ieri e oggi sono stati trasmessi i risultati di 25 447 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è dell'8,8 per cento. In due settimane il numero totale di infezioni è 25 673. I casi per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni sono 296,98. Il tasso di riproduzione - in ritardo di una decina di giorni - si attesta a 1,14.



elaborazione tio.ch/20min

La curva dei contagi in Svizzera settimana per settimana

Complessivamente 2 390 325 dosi di vaccino sono state consegnate ai cantoni, di cui 1 815 117 sono state somministrate, e 689 178 persone hanno già ricevuto una seconda iniezione. Dall'inizio della pandemia, 625 367 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio. In totale si contano 9 830 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 26 985.

In Svizzera si contano attualmente 14 785 persone in isolamento e 23 953 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 3 358 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



elaborazione tio.ch/20min

La curva dei decessi e delle ospedalizzazioni in Svizzera settimana per settimana

elaborazione tio.ch/20min