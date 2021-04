Produzione di energia: ecco gli impianti attivi in Svizzera

BERNA - Da oggi sono disponibili liberamente i dati riguardanti ubicazione, tecnologia, potenza e altri parametri di oltre 110'000 impianti per la produzione di corrente elettrica in Svizzera, di cui 100'000 fotovoltaici. Oltre all'ubicazione dell'impianto, i dati mostrano anche la potenza in kilowatt (kW) e la data della messa in funzione.

La Strategia energetica 2050 prevede un riassetto graduale del sistema energetico svizzero, indica una nota odierna dell'Ufficio federale dell'energia, specificando che tra i pilastri principali del piano figura il potenziamento delle energie rinnovabili.

Oggi, tale potenziamento può essere rappresentato in modo trasparente e analizzato sul territorio grazie ai geodati di base relativi agli impianti di produzione di corrente. Adesso è possibile, per esempio, accedere ai dati di 100'000 impianti fotovoltaici.

Grazie ai geodati, Comuni e Cantoni possono utilizzare questi per monitorare il potenziamento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello locale rispetto al proprio potenziale e, se necessario, prendere le misure per accelerarlo.

La base di dati è costituita da tutti gli impianti registrati nel sistema svizzero delle garanzie d'origine, gestito da Pronovo SA. Tra questi figurano tutti gli impianti con una potenza superiore a 30 kilovoltampere (KVA) e gli impianti di dimensioni minori (a partire da 2 kW) che sono stati iscritti su base volontaria per ottenere le garanzie d'origine.

I dati comprendono inoltre anche gli impianti che beneficiano di una rimunerazione per l'immissione di elettricità, di una rimunerazione unica, di un finanziamento dei costi supplementari o di un contributo d'investimento. Vengono pubblicati solo gli impianti di produzione di energia elettrica che sono in esercizio.