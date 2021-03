A Zurigo i 16enni in lista per il vaccino

ZURIGO - I minorenni possono chiedere un vaccino. Ma prima di riceverlo, potrebbero invecchiare un po' (di mesi e non anni, si spera). Il Canton Zurigo ha rilanciato questa mattina il proprio portale per gli appuntamenti vaccinali. La precedenza è data agli over 75 - che possono prenotare direttamente in un centro vaccinale - e agli over 65 o ai pazienti a rischio. Anche i più giovani tuttavia possono mettersi in lista.

Occorre «pazienza» avverte il Dipartimento della salute: per gli ultra 65enni l'attesa potrebbe durare ancora qualche settimana. Ma il Cantone - contattato da 20 Minuten - conferma che l'iscrizione in sé è già possibile per tutti i residenti, purché abbiano compiuto il 16esimo anno d'età. La registrazione alla piattaforma, tuttavia, è per ora «consigliata» solo a chi ha superato l'età pensionabile.

Alle 17:00, un totale di 70.666 persone si erano registrate per la vaccinazione, ha reso noto il cantone su Twitter. Tra queste, 9.364 persone di età superiore ai 75 anni. Circa 3100 persone hanno chiamato la hotline telefonica allestita da Cantone appositamente per le vaccinazioni.

L'iscrizione all'appuntamento avviene in due fasi. Il primo passo è la registrazione con la raccolta dei dati personali e la risposta a domande mediche. Per questo è necessaria la tessera sanitaria. Il secondo passo è prenotare i due appuntamenti e selezionare il luogo di vaccinazione. Il secondo passaggio può avvenire solo quando il rispettivo gruppo di priorità è stato "sbloccato".

Per gli over 65 e le persone con malattie croniche, le vaccinazioni saranno eseguite solo una volta completato il gruppo degli over 75, e questo - spiegano dal Cantone - dovrebbe avvenire a partire dal mese di aprile. Il resto della popolazione potrà accedervi a partire da maggio, secondo l'attuale tabella di marcia.