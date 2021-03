19mila container svizzeri fermi a Suez

SVITTO - Kühne+Nagel ha circa 19'000 container bloccati nella regione del canale di Suez: lo ha indicato a Keystone-ATS un portavoce del colosso della logistica con sede a Schindellegi, nel canton Svitto.

Il volume in questione è distribuito su varie imbarcazioni e - per avere un'idea - equivale grosso modo alle capacità di trasporto della nave in avaria nel canale, la "Ever Given", che può essere caricata con 20'000 container.

Va peraltro aggiunto che Kühne+Nagel - gigante con origini tedesche, ma quotato alla borsa svizzera - l'anno scorso ha spostato 4,5 milioni di container.