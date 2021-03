I pacchi per l'estero saranno solo “digitali”

BERNA - Volete spedire una tavoletta di cioccolata o qualche buon dolcetto al vostro nipotino all'estero? Per farlo, prima di recarvi all'ufficio postale dovrete effettuare online la dichiarazione doganale. A partire da aprile, la Posta dirà infatti definitivamente addio al modulo verde che sinora era ancora possibile compilare nelle filiali in partenariato.

Si tratta di una svolta digitale decisa dall'Unione postale universale, che vale quindi per tutte le aziende postali del mondo. «Il mittente, il destinatario, il contenuto e il valore dell'invio internazionale devono obbligatoriamente essere registrati elettronicamente e trasmessi in anticipo al paese di disposizione» spiega la Posta, ricordando che la disposizione è in vigore da inizio 2020 e per gli invii verso gli Stati Uniti persino da metà 2019.

Quali sono i vantaggi? «Dalla spartizione, passando per l’elaborazione e fino allo sdoganamento, tutto si svolgerà più rapidamente poiché il contenuto e il valore della merce saranno stati trasmessi in anticipo. Gli invii giungeranno dunque prima a destinazione. L’impiego di etichette per l’indirizzo più uniformi consentirà inoltre di migliorare il tracciamento».

Ma per chi non ha dimestichezza con i servizi online, l'invio di merce verso l'estero costerà un po' di più: sarà infatti ancora possibile effettuare la dichiarazione doganale allo sportello, ma a un costo di tre franchi.