Il sole attira gli sciatori, a volte l'affluenza è troppa

OLLON - Se in Ticino oggi è abbastanza nuvoloso, nel resto della Svizzera il sole la fa da padrone. E anche le temperature sono in salita, tanto che si superano i 10 gradi. Quale tempo migliore per una sciata all'aria aperta? È così che moltissimi svizzeri si sono recati questa mattina sulle piste, prese letteralmente d'assalto.

Se a Splügen un lettore segnala code lunghissime, nel canton Vaud la polizia è addirittura intervenuta, chiudendo alle 11 i posteggi nei quattro comprensori sciistici di Pillon, Les Diablerets, Villars e Marchairuz, perché totalmente al completo.

Ma una grande affluenza era stata prevista sulle piste, per il weekend. E pare che i posteggi siano il metodo più utile per controllarla. «Il Canton San Gallo non prevede una quota massima di visitatori - ha spiegato a 20 Minuten Katja Wildhaber, di Bergbahnen Flumserberg -. E anche qui utilizziamo i parcheggi per stabilire quando il comprensorio sciistico è pieno. Tutti i dipendenti sono stati chiamati a lavorare sabato e domenica, affinché si impegnino a far rispettare le norme anti Covid-19».

👮‍♀️🚔🚨🚦🚧 en raison de la forte affluence, les parkings suivants sont complets et désormais fermés Pillon - Diablerets - Villars - Marchairuz. Merci de respecter la signalisation mise en place et de renoncer à y accéder. 👮‍♀️🚔🚨🚦🚧 — Police vaudoise (@Policevaudoise) February 20, 2021

Foto lettore Tio/20minuti