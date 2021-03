Sunrise e UPC mantengono i nomi, e ora regalano abbonamenti e laptop

Il nuovo nome Sunrise-UPC Caricamento in corso ... Come trovi il nuovo nome di Sunrise-UPC? Davvero molto bello Buono Alquanto banale Pessimo [{"keyQ":"q_de77t"}] Vota Risultati Come trovi il nuovo nome di Sunrise-UPC? Davvero molto bello 11% (36 voti) 11% Buono 28% (91 voti) 28% Alquanto banale 42% (139 voti) 42% Pessimo 19% (63 voti) 19% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1493691,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1130234","title":"Il nuovo nome Sunrise-UPC","questions":{"q_de77t":{"a":{"a_aepfib":"Davvero molto bello","a_rrrsm6":"Buono","a_lb8q1":"Alquanto banale","a_b6yer":"Pessimo"},"q":"Come trovi il nuovo nome di Sunrise-UPC?","t":"0"}}}

Sunrise e UPC continueranno per il momento a mantenere il proprio nome, nonostante la fusione delle due aziende. Verso la fine dello scorso anno, il proprietario di UPC, Liberty Global, ha acquistato il fornitore di telecomunicazioni svizzero Sunrise. La Commissione della concorrenza (COMCO) ha esaminato attentamente l'accordo e ha dato ad ottobre il via libera alla fusione.

«Stiamo assistendo alla più grande fusione tra due aziende che si sia mai vista nella storia più recente della Svizzera e il tutto nello scenario della pandemia di Covid-19. La massima priorità è concentrare l’attenzione sui clienti e dopo soli tre mesi possiamo affermarlo: insieme offriamo ai nostri clienti più disponibilità, sevizi e assistenza tramite tutti i canali. Inoltre, ci sembra doveroso festeggiare questa unione assieme ai nostri clienti offrendo loro premi e promozioni interessanti e premiando la fedeltà dei clienti già in essere come mai prima d’ora. Si tratta di un primo passo importante per i nostri clienti sul nostro percorso verso il divenire un attore di rilievo sul mercato nazionale. Seguiranno altre novità», dichiara soddisfatto André Krause, CEO di Sunrise UPC.

Le due aziende per festeggiare la loro unione, hanno lanciato la campagna «Insieme tanto più wow», che offre regali e promozioni interessanti. Il messaggio che si desidera trasmettere è semplice: Sunrise e UPC sono ora un’azienda sola e i clienti otterranno tanto più «wow». E per offrire loro il meglio di prodotti e servizi si uniranno i punti di forza delle due aziende. La nuova campagna pubblicitaria sottolinea che i clienti Sunrise e UPC rappresentano il focus principale sulla strada verso il diventare un attore di rilievo sul mercato nazionale.

Le offerte

Tra le varie offerte, i clienti Sunrise e UPC usufruiranno della rete 5G Sunrise super veloce e dell'affidabile gigarete UPC. Qualora i clienti non fossero collegati alla gigarete UPC, possono usufruire delle offerte We Home di Sunrise, dunque della connessione Internet ultra veloce sia a casa che in viaggio.

Per quanto riguarda l'intrattenimento, grazie a MySports d’ora in poi anche i clienti potranno godersi l’hockey su ghiaccio svizzero e tanto altro sport. L’offerta TV di ciascun cliente potrà poi essere personalizzata a volontà grazie ai pacchetti linguistici per canali stranieri, ai film e alle serie On Demand più recenti nonché ai servizi streaming come Netflix o Sky. Inoltre, grazie a TV Neo di Sunrise, i clienti Sunrise e UPC potranno anche accedere a una vera e propria soluzione OTT, mediante la quale potranno godersi il meglio dell’intrattenimento TV su smart TV, tablet o smartphone, senza ulteriore abbonamento TV, sia a casa che in viaggio.



I regali

L’unione delle due società verrà festeggiata assieme i clienti che potranno usufruire di tutte le offerte e dei regali in tutti i punti vendita Sunrise e UPC. Qualora stipulassero determinati abbonamenti Internet, Mobile o TV Sunrise e UPC, i nuovi clienti e quelli già in essere riceveranno fantastici regali tra il 1º marzo e il 13 aprile 2021: