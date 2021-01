Un “Light Ride” per una discesa in slitta interattiva

LENZERHEIDE - Dopo l'apertura della nuova pista notturna per gli amanti dello slittino avvenuta pochi giorni fa a Lenzerheide (GR), la società realizzatrice del progetto si dice soddisfatta. Sarà aperta una sera in più alla settimana a causa della grande affluenza di appassionati.

La nuova offerta turistica si chiama "Light Ride" e combina l'esperienza della discesa notturna con lo slittino e il fascino delle installazioni di luci artificiali multisensoriali.

La parte superiore della pista permette una sorta di riscaldamento ed è caratterizzata da un percorso classico con tratti più o meno bene illuminati. Mentre nella parte inferiore, le speciali magie luminose portano lo sportivo all'interno di una sfida da affrontare, e possibilmente vincere, quasi come si trovasse all'interno di un videogioco.

Al guidatore dello slittino viene proposto di scendere nel minor tempo possibile e nel contempo superare delle prove poste lungo il percorso, che gli permetteranno di accumulare crediti di tempo per, infine, essere magari incoronato "Light Rider".

Le prime tre serate dopo l'inaugurazione del 16 gennaio scorso hanno riscosso un ottimo successo di afflusso di sportivi. I riscontri sono dunque molto positivi. Perciò, a partire dal 30 gennaio, la società degli impianti di risalita di Lenzerheide (Lenzerheide Bergbahnen AG) ha deciso di limitare il numero di biglietti in vendita per ogni serata. Inoltre ha aumentato l'offerta con una serata in più di lunedì. «È l'unico modo per continuare a offrire un prodotto di alta qualità ed evitare nel contempo i lunghi tempi di attesa», ha spiegato Peter Engler, il direttore della pista.

Oltre all'aumento del numero di serate settimanali e alla limitazione dei biglietti, l'organizzazione ha previsto anche un aumento del personale per garantire il massimo della sicurezza in base alle norme vigenti.

Foto Cemil Erkoc