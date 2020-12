Il denaro contante non può morire

Pagamenti Caricamento in corso ... Di solito gli acquisti li pago... in contanti con una carta di credito/debito con lo smartphone (Apple Pay, Samsung Pay, Twint eccetera) [{"keyQ":"q_tx796v"}] Vota Risultati Di solito gli acquisti li pago... in contanti 53% (80 voti) 53% con una carta di credito/debito 37% (56 voti) 37% con lo smartphone (Apple Pay, Samsung Pay, Twint eccetera) 9% (14 voti) 9% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1481468,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1100786","title":"Pagamenti","questions":{"q_tx796v":{"a":{"a_9tw7b":"in contanti","a_ru3vn":"con una carta di credito/debito","a_rc38n8":"con lo smartphone (Apple Pay, Samsung Pay, Twint eccetera)"},"q":"Di solito gli acquisti li pago...","t":"0"}}}

BERNA - Anche in futuro dovrebbe essere possibile utilizzare il denaro contante. Per questo motivo, il Consiglio federale dovrà esaminare se o come sarà possibile raggiungere tale obiettivo, chiede un postulato adottato oggi dal Consiglio nazionale per 145 voti a 38.

Il rapporto deve esaminare, in particolare, la possibilità di trasformare l'obbligo di accettazione di denaro contante stabilito nell'articolo 3 della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento da norma dispositiva in norma cogente, indicando le deroghe, le restrizioni (ad es. sulla base delle disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro o per gli acquisti online) o le misure di accompagnamento ritenute opportune.

Secondo Priska Birrer-Heimo (PS/LU), sempre più spesso si annuncia che i privati non possono più pagare i servizi in contanti, bensì soltanto attraverso mezzi di pagamento elettronici; molto probabilmente questa tendenza si accentuerà con la crescente digitalizzazione. Questo è ad esempio già il caso in Svezia, dove spesso non è più possibile pagare in contanti.

La trasformazione verso una società senza contanti comporta però svantaggi non trascurabili, secondo la consigliera nazionale: interruzione del sistema di pagamento elettronico, indebitamento eccessivo, senza dimenticare che senza contanti, i gestori e gli emittenti dei mezzi di pagamento elettronici, potrebbero aumentare sensibilmente le commissioni a carico di commercianti e consumatori.