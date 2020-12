Playstation e panche: ecco di cosa sono andati a caccia gli svizzeri

ZURIGO - Il 2020 è un anno particolare anche per la nota piattaforma di compravendita tutti.ch: non soltanto ha festeggiato il suo decimo anniversario, ma è riuscita anche a mettere a segno un nuovo record, in quanto il mese di picco massimo nella sua storia è stato proprio aprile 2020, quando la Svizzera era nel pieno del lockdown. Il 2020 si differenzia dagli anni precedenti anche da un altro punto di vista: rispetto all’anno scorso, su tutti.ch si sono moltiplicate le ricerche relative a strumenti e attrezzature sportive. Il fatto che più persone lavorano da casa ha certamente fatto la differenza.

Chitarre e pianoforti - Chi rimane spesso a casa ha chiaramente anche più tempo e voglia di dedicarsi a un hobby che si possa praticare tra le mura domestiche, ad esempio quello della musica. Rispetto all’anno scorso, la richiesta di strumenti è aumentata notevolmente: sono particolarmente popolari la chitarra e il pianoforte. Anche altri hobby adatti all’ambiente domestico hanno riscosso maggiore interesse, o questo è almeno ciò che si può concludere dalle ricerche effettuate sulla piattaforma: le macchine da cucire, ad esempio, sono state cercate più spesso nel 2020 rispetto all’anno precedente.

Giochi e console - Dai mesi record in primavera, le richieste nelle categorie «Giochi e console» e «Fitness» sono aumentate nuovamente in modo considerevole. Dal lockdown, le richieste di annunci nella categoria Giochi e console sono più che raddoppiate. Anche rispetto allo scorso anno, queste categorie hanno avuto un notevole incremento: la PS4 ha registrato quasi il triplo di ricerche rispetto a novembre 2019, mentre la Playstation in generale, senza alcuna indicazione specifica del modello, ha registrato un aumento del 474%.



Fitness - Alcune delle persone che amano fare sport sembrano aver spostato le loro attività tra le mura di casa come conseguenza del coronavirus: dalla primavera, gli accessori per il fitness hanno registrato un’intensa crescita. Le ricerche relative ad attrezzature come cross-trainer, tapis roulant e home-trainer sono aumentate di due-tre volte rispetto all’autunno del 2019. Anche le panche per il sollevamento pesi hanno visto una crescita pari addirittura al 594%. Soltanto l’ambita Playstation 5 e il nuovo iPhone hanno registrato un aumento maggiore rispetto allo scorso anno. Questo incremento si spiega tuttavia con il fatto che entrambi i dispositivi non erano ancora disponibili nel 2019.



Sedie e scrivanie - Anche il considerevole aumento del numero di persone che da marzo lavorano da casa si rispecchia nelle ricerche effettuate su tutti.ch. La ricerca di sedie da ufficio nello scorso anno è più che triplicata, proprio come quelle riguardanti le scrivanie. È aumentata infine anche la ricerca di monitor e schermi.