Sport fermo causa Covid? I vandali si scatenano

POLIEZ-PITTET - In tempi di pandemia, alcuni vandali hanno pensato di trasformare i campi da calcio regionali in vere e proprie piste dove scatenarsi con la propria auto.

Così, tra sgommate, derapate, e accelerazioni, sono numerosi i terreni di gioco su suolo romando che sono rimasti malamente danneggiati dal comportamento di ignoti.

I club colpiti sono diversi, a cavallo tra i Cantoni di Vaud e Friborgo, e i dirigenti delle squadre sono stupefatti. «Accelerano, cambiano velocità, effettuano frenate d'emergenza, lasciando solchi e dossi ovunque...» racconta un rappresentante dell'FC Etagnières al portale 20 Minutes. «Per noi significa decine di migliaia di franchi di lavori di riparazione».

La pensa in modo simile Eddy Werndly, di Courgevaux, nel Canton Friborgo: «È un comportamento profondamente stupido e incomprensibile» indica l'uomo, raccontando come «abbiamo un terreno magnifico, in una posizione idilliaca, lontano dal traffico, e i principali beneficiari ne sono i giovani». Anche in questo caso, un bel peso finanziario: «La riparazione costerà 10'000 franchi. Abbiamo presentato un reclamo», ha concluso Werndly.

Thierry Zenker, il Presidente dell'FC Poliez-Pittet, nel Canton Vaud, si è sfogato su Facebook: «Non ho parole abbastanza forti per descrivere questa situazione», si legge in un post. «È terribilmente stupido e una totale mancanza di rispetto per tutti coloro che lavorano duramente per garantire che questo club possa sopravvivere e giocare nelle migliori condizioni possibili» ha tuonato.

A tal riguardo, il Comune di Poliez-Pittet ha lanciato un appello a possibili testimoni per identificare chi ha causato danni al campo di calcio tra il 18 e il 19 novembre. «È un comportamento deprecabile e inammissibile» si legge sul sito del Comune.

La polizia vodese ha nel frattempo confermato di aver ricevuto diverse denunce di danneggiamenti nei campi di calcio, ad esempio a Etagnières e Vuarrens, e che le indagini sono in corso.

Commune de Poliez-Pittet