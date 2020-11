Imprese responsabili e materiale bellico: come voterete il 29 novembre?

LUGANO - I casi di coronavirus sono in aumento in tutta la Svizzera. E la pandemia è una delle questioni al centro dell'attenzione. Ma tra poco più di due settimane vanno in scena anche le prossime votazioni federali.

Stavolta saremo chiamati a esprimerci sull'iniziativa popolare “Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente” e sull'iniziativa popolare “Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico”.

Avete già deciso come votare? E forse avete anche già espresso la vostra preferenza per corrispondenza? In ogni caso, svelateci la vostra opinione partecipando al terzo sondaggio di 20 minuti e Tamedia sulle votazioni del prossimo 29 novembre.

Clicca qui per partecipare al sondaggio