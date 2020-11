La Fondazione per il clima stanzia 1,3 milioni di franchi

BERNA - La Fondazione per il clima ha stanziato 1,3 milioni di franchi per progetti in Svizzera e nel Liechtenstein che riguardano in particolare gli edifici, ma anche l'allevamento sostenibile di insetti e il doppio uso dei parcheggi.

Ad essere sostenuta è per esempio un'azienda ticinese che produce finestre con tapparelle fotovoltaiche integrate, viene sottolineato in una nota odierna. Oppure una società zurighese che sta mettendo a punto un calcestruzzo senza cemento, partendo da resti di argilla.

La Fondazione svizzera per il clima è indipendente e senza scopo di lucro. È sorvegliata dalla Confederazione ed è aperta alle imprese che vogliono rafforzare la protezione del clima attraverso l'uso efficiente e mirato della ridistribuzione della tassa sul CO2.