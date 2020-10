Mascherine obbligatorie anche in molti spazi all'aperto in Appenzello Esterno

HERISAU - Appenzello Esterno abbandona ogni esitazione e introduce l'obbligo di portare la mascherina anche negli spazi esterni di bar e ristoranti o nei mercati all'aperto. Di fronte a un drastico incremento dei casi di positività al SARS-CoV-2 e di ospedalizzazioni, il governo ha deciso di allinearsi alle misure poste in consultazione questo finesettimana dal Consiglio federale.

In una nota odierna, il Consiglio di Stato scrive che la situazione rischia di sfuggire al controllo delle autorità. Da domani quindi entreranno in vigore disposizioni più severe. L'uso delle mascherine sarà obbligatorio in occasione di manifestazioni pubbliche e mercati, come pure negli spazi interni ed esterni d'istituzioni, aziende aperte al pubblico, bar e ristoranti. Le mascherine dovranno essere indossate anche nelle aree di attesa, nelle stazioni e in altre aree di accesso ai trasporti pubblici. In bar e ristoranti potranno essere tolte solo mentre si è seduti al tavolo.

Vietata l'attività di discoteche e sale da ballo, come pure gli eventi con più di 50 persone. Un massimo di 15 persone possono partecipare a eventi con la famiglia e gli amici. Le prove e i concerti dei cori sono vietati.