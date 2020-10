Ubs regala una settimana di stipendio

ZURIGO - Arriva il bonus Covid per gli impiegati di UBS: riceveranno circa un quarto dello stipendio mensile, quale apprezzamento per quanto fatto e per aiutare a far fronte a eventuali problemi legati alla pandemia.

«In segno di riconoscimento per lo sforzo addizionale profuso in questo difficile anno, e tenuto conto del fatto che la pandemia può aver avuto un impatto finanziario inatteso, il Direttorio del Gruppo ha deciso di premiare i ranghi meno alti con un versamento una tantum in contanti pari allo stipendio di una settimana», si legge nel comunicato odierno in cui la banca presente i risultati trimestrali. Questo avrà un impatto sulla spesa del personale di circa 30 milioni di dollari - valuta con cui la società tiene i conti - nel quarto trimestre 2020, precisa l'istituto.

Il trimestre si è chiuso con un utile netto 70 volte superiore, pari a 2,1 miliardi di dollari, la cifra più alta - per un terzo trimestre - da cinque anni a questa parte. Numeri che si sono rivelati abbondantemente superiori alle attese del mercato.