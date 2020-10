Serate con gli amici: quattrocento persone in quarantena

STANS - Nel Canton Nidvaldo per circa quattrocento persone è scattata la quarantena a causa di un giovane risultato positivo al coronavirus. Si tratta di persone che nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 ottobre si trovavano in due esercizi pubblici (nello specifico il Bar Happy-Day a Wolfenschiessen e il centro culturale Senkel a Stans).

Entrambe le attività disponevano di un piano di protezione, come fanno sapere le autorità cantonali, ma non di un obbligo di mascherina o della suddivisione in settori. Non c'era quindi limite ai contatti tra gli avventori. E pertanto il medico cantonale ha ordinato la quarantena per tutti i presenti e il personale, che sono stati informati con un SMS.