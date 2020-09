Tunnel di base del Gottardo aperto, autostrada viaggiante chiusa: perché?

BERNA / BELLINZONA - Gli sviluppi non sono particolarmente entusiasmanti per il trasferimento delle merci su rotaia. L'obiettivo di limitare i passaggi di autocarri attraverso le Alpi a 650'000 l'anno, infatti, non è stato ancora raggiunto: nel 2019 sono stati 898'000. Inoltre, la mole di merci trasportate su rotaia attraverso la Svizzera - seppur significativa (26,6 milioni di tonnellate l'anno, circa il 70% del totale) - risulta stagnante o in calo da quattro anni.

In questo contesto, il consigliere nazionale socialista Bruno Storni, membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, interroga il Consiglio federale sui destini dell'Autostrada viaggiante, progetto gestito dalla società RAlpin SA che, nel 2018, trasportava ancora circa 0,1 milioni di tonnellate di merci tra Basilea e Lugano, ma che nello stesso anno ha interrotto il servizio sull'asse del Gottardo.

«Con l’apertura della Galleria di Base del Gottardo nel 2018, ci si poteva aspettare importanti e immediati benefici per il trasporto di merci su rotaia, e per il nostro Cantone un maggior trasferimento di camion dalla strada alla ferrovia attraverso il Gottardo», scrive il deputato ticinese in una nota ai giornalisti. «Abbiamo invece dovuto prendere atto che nel 2019 il numero di camion (completi, ndr) trasportati sulla ferrovia al Gottardo è sceso a zero nonostante la nuova infrastruttura e che il servizio avrebbe continuato a beneficiare di sussidi», aggiunge.

Per questo Storni chiede al Consiglio federale perché «dal 2018 (con l'apertura della Galleria di Base del Gottardo) sono state progressivamente ridotte fino ad azzerarle le corse dell'autostrada viaggiante che si attestano in Ticino». «Il servizio verrà riattivato con l'apertura a dicembre della GBC e del corridoio 4 metri Chiasso (Italia) Basilea?», aggiunge. «Quali sviluppi si prevedono per l'offerta dell'autostrada viaggiante in generale in Svizzera attraverso Sempione, Lötschberg e Gottardo?», conclude.