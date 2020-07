Obbligo di mascherina per licei e scuole professionali: Lucerna sarebbe la prima

LUCERNA - Primo cantone svizzero a valutare questa opzione, Lucerna intende introdurre la mascherina obbligatoria nei licei e nelle scuole professionali: sarà probabilmente così dal rientro dalle vacanze, ha indicato a Keystone-ATS una portavoce confermando un'informazione del portale SRF.

Se la situazione sul fronte della pandemia non dovesse cambiare radicalmente, la mascherina sarà obbligatoria, a parte in quelle situazioni in cui è possibile mantenere una distanza fra le persone di 1,5 metri. Questo varrà anche durante le pause.

Stando a SRF anche altri cantoni stanno pensando a introdurre obblighi analoghi. La Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), al momento, non ha invece in programma raccomandazioni generali in materia, ha fatto sapere un addetto alla comunicazione.