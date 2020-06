Nessun aumento dei prezzi dei trasporti pubblici nel 2021

BERNA - Malgrado il previsto calo degli introiti del 25-30% a causa della pandemia, i trasporti pubblici svizzeri non intendono aumentare le tariffe nel 2021. Parallelamente il settore sta attuando una serie di misure per aumentare la sua attrattiva.

In futuro, ad esempio, i clienti potranno acquistare una carta mensile di abbonamento generale (AG) senza bisogno di una tessera per il metà prezzo, ha annunciato oggi Alliance SwissPass. Inoltre, tutti i venticinquenni riceveranno uno sconto di 500 franchi sull'AG e i bambini non accompagnati viaggeranno gratuitamente fino al sesto compleanno e poi al massimo per 19 franchi al giorno fino al 16esimo.

Sempre per i più giovani, di sabato, domenica e nei giorni festivi generali il seven25 sarà valido fino alle 7 del mattino e comprenderà i primi collegamenti mattutini del giorno successivo.

Un'importante novità è l'estensione a partire dal 2021 dei diritti dei viaggiatori in caso di ritardi. Il 13 maggio scorso il Consiglio federale ha adottato il pacchetto di ordinanze in materia, in base al quale i clienti avranno diritto a un indennizzo se arrivano a destinazione con un ritardo superiore a un'ora. In questo caso chi disporrà di biglietti singoli e di percorso otterrà un rimborso del 25% del prezzo. Sopra le due ore il rimborso sarà del 50%.

Anche i titolari di un abbonamento beneficeranno di un indennizzo, ricorda Alliance SwissPass. L'importo verrà stabilito in base al valore giornaliero del titolo di trasporto. Durante un anno o un mese di abbonamento sarà rimborsato al massimo il 10% del valore dell'abbonamento. Le FFS sono state incaricate di elaborare le richieste di indennizzo sulla base di un mandato.

Queste novità vengono introdotte malgrado le prospettive per il settore siano plumbee. «Negli ultimi tre mesi, le aziende attive nel trasporto hanno perso quasi due terzi del loro fatturato. Nel traffico transfrontaliero il calo rispetto al 2019 è del 50%, in quello regionale è del 60%», ha dichiarato Bernard Guillelmon, presidente di Alliance Swiss Pass e direttore di BLS.

Le vendite di biglietti unitari sono in alcuni casi quasi completamente cessate e sono attualmente inferiori di circa il 60% rispetto all'anno scorso. Per il 2020 i trasporti pubblici svizzeri prevedono una diminuzione del fatturato totale del 25-30% rispetto al 2019.

Secondo la fondazione svizzerotedesca per la tutela dei consumatori, le offerte annunciate oggi contengono alcune interessanti novità, anche se mancano ancora «idee innovative» per riportare i clienti a prendere i mezzi pubblici, si legge in un comunicato. I prezzi dei biglietti non aumenteranno, ma a marzo le organizzazioni dei consumatori avevano chiesto che i viaggiatori beneficiassero di prezzi più bassi per le tracce a partire dal 2021.