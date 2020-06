Bocciata al Nazionale la riforma del servizio civile

BERNA - Le condizioni d'accesso al servizio civile non saranno rese più restrittive. Il Consiglio nazionale, nelle votazioni finali odierne, ha bocciato la riforma del servizio civile con 103 voti contro 90 e 5 astensioni. Un voto, per certi versi sorprendente, che capovolge quello degli Stati.

L'opposizione è venuta dallo schieramento rosso-verde, appoggiato dai Verdi liberali e parte del Gruppo del Centro (PPD-PBD-PEV). Inutile il "sì" del consiglio degli Stati, che in precedenza aveva adottato la riforma con 33 voti contro 12.

La riforma prevedeva una serie di misure di ridimensionamento del Servizio Civile, volte a disincentivarne l'attrattività. In particolare un periodo di attesa di dodici mesi per quei soldati che dopo la scuola reclute chiedono di passare al servizio civile (33% delle ammissioni totali). Il Nazionale in un primo tempo aveva respinto la misura, ma poi si era allineato agli Stati nel corso delle discussioni.

I partiti borghesi: «Chi ci va, lo fa per motivi professionali» - Durante i dibattiti la maggioranza borghese aveva ricordato come spesso i soldati che passano al servizio civile una volta conclusa la scuola reclute lo fanno in relazione alla loro carriera professionale o per praticità. Il servizio civile è però stato istituito per chi non può prestare servizio militare per motivi di coscienza. Con il periodo d'attesa, inoltre, si potranno garantire gli effettivi dell'esercito, era stato sottolineato.

Tra gli altri punti della riforma figurava l'aumento a 150 del minimo di giorni di servizio da prestare e l'applicazione pure a sottufficiali e ufficiali del fattore 1,5 (vanno svolti una volta e mezzo i giorni di servizio militare).

Sinistra e Verdi: «Prezioso contributo alla società» - La sinistra e i Verdi liberali avevano, fino ad oggi invano, replicato che il servizio civile offre un prezioso contributo alla società. Sarebbe insomma più sensato rendere più attrattivo il servizio militare, piuttosto che ostacolare l'accesso a quello civile. Alcuni oratori avevano giudicato il periodo di attesa di 12 mesi un'inutile vessazione, volta a scoraggiare un potenziale candidato al servizio civile.

La Federazione svizzera del servizio civile CIVIVA, il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE), i Verdi e il PS avevano già annunciato un referendum contro le modifiche di legge. Anche il PVL si era detto disposto a sostenerlo. Ora è stato definitivamente affossato.

«Almeno per il momento il servizio civile è salvo e al sicuro», commenta CIVIVA, «il parlamento si è ravveduto e ha respinto all'ultimo momento l'inasprimento della legge sul servizio civile. Questa decisione sottolinea la grande importanza del servizio civile nell'ambito dell'obbligo di servire e per l'intera popolazione. È giunto ora il momento di riflettere su come sviluppare ulteriormente il servizio civile e l'intero sistema del servizio obbligatorio».