Swiss si lecca le ferite e guarda avanti

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

ZURIGO - Risultati in forte calo nel primo trimestre per Swiss, complice la pandemia del Covid-19. La più grande compagnia aerea svizzera ha subito nel primo trimestre una perdita operativa di 84 milioni di franchi, a fronte di un utile di 48 milioni nello stesso periodo del 2019.

I ricavi sono scesi del 20% a 923 milioni, informa in un comunicato odierno la società controllata da Lufthansa. In flessione risultano pure i passeggeri (-21% a 2'992'000) e il tasso di occupazione, contrattosi di 5,3 punti al 73,3%.

«In seguito all'insorgenza dell'epidemia di coronavirus Swiss ha immediatamente avviato misure di risparmio», afferma il responsabile finanziario Markus Binkert, citato nella nota. «Grazie al sostegno del gruppo Lufthansa e all'assistenza garantita dalla Confederazione saremo in grado di superare le difficoltà in materia di liquidità», aggiunge. «Naturalmente faremo ogni sforzo possibile per rimborsare i prestiti, con gli interessi, il più rapidamente possibile».

Il Ceo Thomas Klühr ribadisce l'intenzione di Swiss di ampliare gradatamente l'offerta, che fra il 23 marzo e il 31 maggio era stata ridotta al minimo. «L'obiettivo è quello di consentire la ripresa dei collegamenti diretti intercontinentali, così importanti per l'economia, la politica, la società e il turismo svizzeri», sottolinea il dirigente nel comunicato. «Lo sviluppo avverrà gradualmente e richiederà dai due ai tre anni».

A causa degli sviluppi incerti della situazione sul fronte del Covid-19 l'azienda non è invece in grado di avanzare previsioni riguardo al risultato dell'esercizio in corso.