Spostamenti, Google rende pubblici i dati

BERNA - Oggi Google ha pubblicato statistiche basate sui dati di geolocalizzazione dei suoi utenti in 131 paesi, tra i quali la Svizzera. Il risultato potrebbe aiutare le autorità a valutare l'efficacia delle misure di distanziamento sociale introdotte contro il Covid-19.

Scaricabili su un apposito sito, le statistiche usano dati "aggregati e anonimizzati" degli utenti di Google che hanno attivato la cronologia delle localizzazioni, che può essere cancellata o interrotta nelle impostazioni dell'account.

In Svizzera l'attività è diminuita ovunque, tranne nelle zone residenziali. I movimenti nei ristoranti, nei centri commerciali o nei musei sono diminuiti dell'81%. I negozi e le farmacie ancora aperti sono meno frequentati del 51%.

C'era il 41% di persone in meno in riva ai laghi e nei parchi, il 68% di persone in meno sui mezzi pubblici e il 46% di persone in meno al lavoro. D'altra parte, il 15% di persone in più sono rimaste a casa.