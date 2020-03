Il nuovo contagiato è entrato in contatto con 9 persone

FRIBORGO - Il virus non risparmia i giovani, e nemmeno il canton Friborgo. Un 30enne del distretto di Gruyère è risultato positivo al test del Covid-19, ed è stato posto in quarantena. Lo ha annunciato oggi il Dipartimento della società del cantone romando. La notizia è stata rilanciata in mattinata dall'ATS.

L'uomo si trova in isolamento all'ospedale cantonale di Friburgo, al momento, ed è probabilmente stato infettato durante un viaggio in Lombardia. Nove persone con cui l'individuo è stato a contatto sono state poste in quarantena, aggiunge il comunicato. Il decorso della malattia viene indicato come "positivo".