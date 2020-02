Coronavirus, per ora non si prevedono altre restrizioni

BERNA - Nell'immediato non sono previste nuove misure restrittive, in relazione al coronavirus. Lo ha detto oggi in un incontro con la stampa Daniel Koch, capo divisione malattie trasmissibili presso l'UFSP. In altre parole, niente chiusura dei confini o delle scuole.

Secondo il responsabile dell'UFSP, la chiusura delle frontiere non è al momento un'opzione, perché non sarebbe efficace e perché impedirebbe a molti frontalieri di raggiungere il posto di lavoro negli ospedali e negli studi medici. Ingiustificata, ha aggiunto, sarebbe anche la chiusura delle scuole, visto che è dimostrato che sono soprattutto le persone sopra i 60 anni a essere maggiormente a rischio. E i bambini non sono peraltro considerati i principali portatori del virus.

Italia? «Situazione preoccupante» - Koch ha inoltre definito «preoccupante» la situazione in Italia, dove sono stati confermati finora 885 casi e 21 decessi. Anche in Svizzera - dove al momento ci sono 12 casi accertati e altri 5 positivi, che attendono una conferma - ci si potrebbe trovare nella situazione di non riuscire più a tracciare per tutti i casi le vie d'infezione.

Una nuova campagna - Il prossimo passo sarà una campagna di informazione che partirà all'inizio della prossima settimana. La campagna comprenderà raccomandazioni scritte alla popolazione su cosa fare per proteggersi dall'infezione e dalla trasmissione del virus COVID-19. Nel frattempo l'invito è a mantenere la calma, così da non sovraccaricare i servizi di pronto soccorso per casi minori.