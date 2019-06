Colonie di api in perdita, ma meno di quanto previsto

BERNA - Durante l'inverno 2018/2019, il 13,6% delle colonie di api in Svizzera è andato perduto. Va aggiunto un 12.1% di colonie che erano troppo deboli dopo l'inverno per svilupparsi in colonie produttive. La somma del 25,7% è superiore di circa 2,5 punti percentuali al livello dell'anno precedente.

La calda estate del 2018 ha sconvolto il calendario apistico. Per molto tempo non è stato possibile combattere l'acaro Varroa a causa delle alte temperature diurne. Un raccolto tardivo di melata, soprattutto in molti cantoni della Svizzera romanda e di quella tedesca, ha ulteriormente stressato le api.

Molti apicoltori si aspettavano perdite maggiori durante l'inverno. Infatti, il 25,7% rappresenta circa 2,5 punti percentuali al di sopra del livello dell'anno precedente, ma un valore più basso nel confronto degli ultimi ultimi 10 anni.

Questo è il risultato dell'indagine annuale di apisuisse su 1246 apicoltori in tutta la Svizzera, che prima dell'inverno scorso avevano curato un totale di 20'000 colonie di api in 1908 apiari.

A livello cantonale ci sono grandi differenze. Come lo scorso anno, il 44,4% delle colonie di api sono andate perdute nel cantone di Ginevra, mentre solo il 5% è stato segnalato nei cantoni di Glarona e Uri. Tuttavia, entrambi i cantoni hanno dovuto lottare contro le malattie delle api in estate, il che avrebbe potuto distorcere i dati sulle perdite invernali. Anche i cantoni GR (12,1%), OW/NW (13,0%) e Ticino (13,8%) hanno registrato perdite inferiori alla media.

È noto che ad altitudini superiori ai 1000 metri l'acaro Varroa è meno dannoso per le colonie di api che nell'altopiano. Questa potrebbe essere una spiegazione per le minori perdite nei suddetti cantoni montani.