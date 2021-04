«Uno sputo in faccia a chi ama il calcio. Agnelli? Non ho mai visto una persona mentire così tanto»

MONTREUX - Il momento è delicato. Le polemiche sono soltanto all'inizio. La creazione della Superlega, riservata per ora a soli 12 club, sta facendo infuriare e non poco molti attori del calcio europeo.

Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha usato parole durissime per commentare la situazione: «La Superlega è una proposta orribile. I giocatori impegnati in questa competizione non giocheranno né il Mondiale né l’Europeo. È uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via. Non ho mai visto qualcosa del genere e abbiamo il pieno sostegno anche da parte della Fifa».

Il numero uno dell'Uefa ha poi sparato a zero all'indirizzo di Andrea Agnelli: «La più grande delusione di tutte. Non ho mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato entro un'ora. Ha spento il telefono... Il giorno dopo ha fatto l’annuncio».

