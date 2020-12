Rinviato il match con lo Zurigo

LUGANO - Lugano-Zurigo, valevole per l’undicesima giornata di Super League, si giocherà nel weekend. Non sabato 12 dicembre però, come inizialmente in programma, bensì il giorno seguente. Questo perché altri tre giocatori del gruppo bianconero sono risultati positivi al coronavirus e, per questo motivo, la “bolla sanitaria” è stata prolungata fino a sabato.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

“La direzione dell’FC Lugano comunica che i test PCR, effettuati a 5 giorni di distanza dal possibile contagio con il giocatore positivo accertato sabato 5 dicembre, hanno evidenziato la presenza nella rosa bianconera di altri tre giocatori positivi al Covid-19.

Malgrado quanto sopra, e grazie al fatto che è stato possibile ricostruire un collegamento tra i quattro giocatori positivi, l’Ufficio del Medico Cantonale ha concesso al resto della rosa di potersi allenare in un regime di bolla sanitaria fino a sabato 12 dicembre compreso. Questo permetterà ai bianconeri di poter preparare, pur non senza inconvenienti e defezioni, la partita contro l’FC Zurigo che, in accordo con la Swiss Football League, è stata spostata a domenica 13 dicembre 2020 ore 16:00 a Cornaredo.”

keystone-sda.ch (Pablo Gianinazzi)