«Di solito per me lo fanno gli acconciatori»

MELBOURNE - Quarantena per i tennisti e per chi li frequenta. Così si avrà la certezza che chi parteciperà agli Australian Open non sarà contagioso. Nonostante sia legittima e assolutamente condivisibile, la decisione presa dagli organizzatori dello Slam e dalle autorità australiane ha creato non poco malumore. Qualcuno ha preso l’isolamento con filosofia, altri con il sorriso, altri ancora in maniera costruttiva. E poi c’è chi si è lamentato. Tra questi ultimi c’è Vanessa Sierra, fidanzata di Bernard Tomic, riuscita, in un periodo di grandi difficoltà, a rimediare insulti e minacce.

«Mio Dio i miei capelli, questa è la parte peggiore della quarantena», ha postato sui social la modella, che non considerando le possibili sofferenze altrui ha anche aggiunto di non essersi «mai lavata da sola i capelli, è una cosa che non faccio e ora sono costretta. Ho degli acconciatori che lo fanno per me due volte a settimana. Questa è la situazione che dobbiamo affrontare».

Tanta leggerezza non è passata inosservata. Il giorno seguente, in un altro messaggio, Lady Tomic ha infatti raccontato di aver «ricevuto 500 messaggi di minacce di morte in privato».