Wawrinka torna in campo, «Io, un privilegiato»

LOSANNA - Trascorsi mesi comodi - se così si può dire, vista la situazione - Stan Wawrinka è pronto a far ritorno nel circuito ATP. Sarà Praga (17-30 agosto) a tenere a battesimo il vodese, carico e rilassato come raramente è stato in passato.

«Rimango un privilegiato - ha raccontato proprio “The Man”, descrivendo la sua quarantena - sono stato felice di poter trascorrere tanto tempo a casa, di non giocare a tennis, di riposare. Il mio sport non mi è mancato. Era tutto fermo. Mi sarebbe mancato se solo io non avessi potuto giocare, ma non è stato così. Il futuro? Penso sul lungo termine, diciamo da qui a tre anni. Se ancora sono in campo è per le emozioni che provo, emozioni che solo le partite sanno dare».

