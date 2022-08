Le promesse del nucleare… e il potenziale del solare

Il Ticino, in particolare, che può vantare di aver montato il primo tetto fotovoltaico in Europa (sulla mensa della scuola tecnica superiore di Trevano nel 1982) ma che oggi è l’ultimo della classe in Svizzera (il fotovoltaico produce 4,2% di elettricità da noi rispetto al 6% medio degli altri cantoni confederati), ha un potenziale di crescita enorme. La recente iniziativa parlamentare dei granconsiglieri verdi, che esige l’obbligo d'installazione del fotovoltaico su tutti gli edifici, va nella giusta direzione. Il dibattito sul nucleare è fuorviante. Non lasciamoci sfuggire l’opportunità di un vero cambiamento in chiave sostenibile.