Millepiedi e milleruote per una Lugano migliore!

Il Consiglio comunale di Lugano ha adottato una risoluzione sul clima a metà strada tra quella di PS-Verdi, ispirata alla Città di Ginevra, e quella ancora meno incisiva del Municipio di Lugano. La risoluzione finale ha la formula seguente: «La Città è conscia dell’emergenza climatica in corso e dell’importanza che può avere la Città di Lugano nell’affrontare tale emergenza, adottando al più presto possibile misure concrete per attenuare il cambiamento climatico e le sue conseguenze ambientali, sociali e economico-finanziarie».

Si poteva fare di più, come madre di due bambini piccoli ne sono convinta: anche se è meglio di niente, vista la cocciutaggine della destra negazionista che con i suoi soldi riesce ancora a comprarsi il tempo che non ce n'è più, né per la gente più esposta alle catastrofi climatiche, né per la salvaguardia del clima terrestre. Ai negazionisti e agli egoisti non bastano le notizie delle annate più calde, degli scioglimenti dei ghiacciai, dei cicloni più violenti e delle foreste in fiamme per accettare la necessità di cambiare radicalmente la politica ambientale.

A Lugano non abbiamo ancora assistito a disastri ambientali direttamente riconducibili ai cambiamenti climatici, ma le conseguenze dell’uso scellerato delle risorse sono misurabili. L'inquinamento proveniente maggiormente dal traffico automobilistico porta ad una pessima qualità dell’aria: le polveri fini e l'ozono causano danni alla salute di tutti. Anche il rumore del traffico incide sul benessere degli abitanti esposti. Il riscaldamento dei fiumi e laghi fa sì che l'habitat dei pesci venga distrutto piano piano. L'inquinamento di falde e suoli nel tempo è preoccupante per il nostro approvvigionamento e l’agricoltura. La dispersione delle costruzioni e la speculazione immobiliare sono uno sfregio indelebile per il territorio.

Lugano è anche una città che non riesce a ridurre il traffico automobilistico verso il suo centro: il Municipio si è addirittura lanciato in un tentativo di ottimizzare il traffico per, attraverso e intorno al centro, sperimentazione che peggiora la circolazione dei mezzi pubblici! Infine molto da fare resta per generalizzare le strade residenziali nei quartieri e per sviluppare piste ciclabili sicure e degne di questo nome, ma anche in campo energetico.

Domenica 13 ottobre alle 14.30 a LAC invito specialmente le madri e le donne a mettersi in marcia per una città con più spazi per i pedoni, con vere piste ciclabili e con un trasporto pubblico capillare per almeno 19 ore al giorno. Rivendichiamo un centro e un lungolago senza traffico, strade residenziali in tutti i quartieri e semafori a misura di pedone. Dobbiamo rendere veramente “conscio dell’emergenza ambientale” il Municipio e il Consiglio comunale: è necessario cambiare radicalmente la politica ambientale per ridurre in modo drastico l’inquinamento e per rendere la città più vivibile per tutti i suoi abitanti.