Nuovi documenti sul processo Depp-Heard

Alcuni utenti appassionati di questioni legali hanno diffuso per la prima volta alcune informazioni contenute in alcuni atti del tribunale, in cui il team di difesa della Heard afferma che Johnny Depp aveva cercato di presentare alcune foto di nudo dell'attrice come prova durante il processo. Veniva inoltre insinuato che l'attore avesse alterato o modificato le registrazioni audio della coppia che litigava.