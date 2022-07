Will Smith e le nuove scuse a Chris Rock

La star di Hollywood ha pubblicato un nuovo video su Instagram nel quale spiega vari dettagli legati alla vicenda. «Ero annebbiato a quel punto» ha detto in merito al perché ha impiegato così tanto tempo per chiedere scusa al comico. «È tutto sfocato. Ho contattato Chris e il messaggio che ho ricevuto è che non è pronto a parlare». Quando lo sarà i due si chiariranno, ha aggiunto prima di chiedere nuovamente perdono alla famiglia di Rock. «Non stavo pensando a quante persone sono rimaste ferite in quel momento. Quindi voglio scusarmi con la madre di Chris. Voglio scusarmi con la famiglia di Chris. In particolare, Tony Rock. Abbiamo avuto un ottimo rapporto», ha aggiunto.