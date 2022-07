«Vivere il dolore per alzare i propri limiti» - Cerno aggiunge: «Non so se sono miracolato o più semplicemente fortunato. Mi rendo conto di essere stato graziato, e soprattutto che devo ringraziare dei grandissimi medici, perché è grazie alle loro competenze se oggi esco per l’ennesima volta da un ospedale sulle mie gambe, senza danni, e con la prospettiva di recuperare al 100%. E non importa per tutto il dolore provato e da provare. Il dolore è solo un lato inevitabile della vita, un lato oscuro che non si dimentica, che marchia a fuoco l’anima, ma che personalmente credo valga la pena di vivere. Forse, la vera bellezza di molte delle persone malate che ho incontrato in questi giorni sta proprio nella capacità di vivere questo lato: vivere il dolore per alzare i propri limiti, viverlo con consapevolezza e rispetto, viverlo imparando a farlo guardare avanti. Come se nulla fosse. E guardate che non è cosa da poco».