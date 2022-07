The Vad Vuc si fermano di nuovo

«Anche se è l’ultima cosa che vorremmo, siamo costretti ad annullare i concerti previsti e già pianificati per l’estate». Sarebbero stati mesi fitti d'impegni per i componenti dell'amatissima band momò, come da loro stessi annunciato. «Chi avesse già acquistato i biglietti in prevendita potrà senz’altro rivolgersi direttamente agli organizzatori, che ringraziamo per la comprensione e l’amicizia» aggiungono The Vad Vuc.