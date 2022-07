Giorgio Panariello: «Abbandonato da mia madre, separato da mio fratello»

«Sono stato adottato dai miei nonni perché mia madre se ne è fregata di me - ha dichiarato Panariello - Era una ragazza madre, non sapeva come gestire la cosa, mi ha lasciato all'ospedale. I miei nonni sono venuti a prendermi e mi hanno portato in Versilia con loro». L’anno dopo la madre ebbe un altro figlio, suo fratello Franco, scomparso prematuramente nel 2011. Panariello, però, non ha mai potuto vivere con il fratello. «Loro (i nonni, ndr) avevano già cinque figli, non potevano tenere in casa un altro ragazzino, perché mia madre aveva lasciato anche lui. Non potevano adottarlo e lo hanno messo in collegio. Poi nel tempo ci siamo ritrovati». I due fratelli si incontravano di rado.