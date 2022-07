Dopo la riabilitazione Steven Tyler «non vede l'ora di tornare sul palco»

Tyler, 74 anni, ha dovuto di nuovo fare i conti con i suoi demoni un mese prima che gli Aerosmith rilanciassero la loro tournée a Las Vegas. Il frontman degli Aerosmith ha avuto una ricaduta dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al piede (e alla conseguente terapia del dolore) per prepararsi a calcare il palcoscenico. Tyler è entrato volontariamente in un programma di trattamento per concentrarsi sulla sua salute e sul suo recupero, ha aggiunto il portavoce.