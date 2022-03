Richard Williams e Jada Pinkett-Smith, le parole dopo lo schiaffo

LOS ANGELES - «Non sappiamo i particolari di quel che è successo, ma non perdoniamo che si picchi qualcuno se non per legittima difesa». Questo il primo commento, dopo lo schiaffo in diretta tv di Will Smith, di Richard Williams, il padre delle sorelle Venus e Serena Williams, il cui personaggio è stato interpretato dall'attore neo-premio Oscar in "King Richard - Una Famiglia Vincente".

Richard ha passato il suo commento al figlio Chavoita LeSane, che a sua volta lo ha comunicato alla Nbc. Il vero "King Richard" è rimasto sorpreso quanto gli spettatori della notte degli Oscar sull'incidente, ha detto LeSane. Scusandosi durante l'accettazione del premio con l'Academy e gli spettatori per il suo gesto, Smith aveva detto che «Richard Williams è stato un feroce difensore della sua famiglia. Dicevano di lui che era pazzo, ma l'amore fa fare pazzie».

Si è espressa in queste ore anche Jada Pinkett-Smith, che è stata la destinataria della battuta che ha fatto infuriare il 53enne. «Questa è la stagione per guarire. E io sono qui per questo» ha scritto in un post su Instagram. Anche Carolyn Smith, la mamma di Will, si è espressa: «È una persona molto calma. Uno che sta bene con la gente. È la prima volta che l'ho visto scattare. La prima volta in tutta la vita». In una intervista a un'affiliata della Abc di Filadelfia ha detto di essere orgogliosa del premio Oscar del figlio: «So quanto lavora. Ho aspettato tanto per questo momento».