Arrivano le scuse di Will Smith per lo schiaffo agli Oscar

LOS ANGELES - Dopo essersi scusato con l'Academy durante il discorso di premiazione dell'Oscar, Will Smith ha indirizzato le sue scuse anche al diretto interessato Chris Rock, al quale aveva tirato uno schiaffo durante la cerimonia.

«Scherzi a mie spese sono parte del lavoro, ma lo scherzo su un problema medico di Jada è stato troppo da sopportare e ho reagito emotivamente» ha dichiarato l'attore, che ha definito il suo comportamento «inaccettabile e imperdonabile. La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva».

«Voglio farti le mie pubbliche scuse Chris. Ho esagerato e ho sbagliato. Le mie azioni non corrispondono all'uomo che vorrei essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza». L'attore ha poi esteso le sue scuse: «Vorrei anche scusarmi con l'Academy, con i produttori dello show, con tutti i partecipanti e con tutti quelli che stavano guardando il programma in tutto il mondo. Vorrei chiedere scusa alla famiglia Williams e alla mia famiglia King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti splendido per tutti noi».