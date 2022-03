«Super ripresa sei una roccia»: la mamma di Fedez «super felice» per il figlio

MILANO - Annamaria "Tatiana" Berrinzaghi, la mamma di Fedez, ha aggiornato i suoi follower su Instagram in merito alle condizioni di salute del figlio, operato martedì per l'asportazione di un tumore al pancreas.

«Super ripresa sei una roccia» ha commentato, postando una foto dell'artista mentre fa colazione nella sua stanza dell'ospedale San Raffaele di Milano. «Ringrazio tutti per il supporto» ha aggiunto, dicendo di sentirsi «super felice» dell'esito dell'intervento e di come procedono le cose per il 32enne, che dovrà passare ancora qualche giorno in ospedale prima di essere dimesso e poter tornare a casa.

Fedez in questi giorni è stato al centro di polemiche ma ha ricevuto anche tantissimi messaggi di solidarietà.