Armata, la crew hip-hop ticinese con un sogno a stelle e strisce

LUGANO - Un successo che apre una porta, che non è però priva di complicazioni. E dopo il trionfo, arrivano i pensieri.

È quello a cui si trova confrontata la crew di ballo hip-hop luganese Armata, che lo scorso fine settimana si è piazzata benissimo ai Campionati Svizzeri di Hip Hop International Switzerland.

Arrivati in seconda posizione assoluta (e primi fra i ticinesi) i giovani talenti nostrani Anna, Nathan, Giada, Alessandra, Sofia, Sophie e Arianna hanno così staccato il biglietto per le finalissime in quel di Phoenix (Arizona).

L'appuntamento per loro, e chi li accompagnerà, è per il 6-13 agosto negli States. Ma prima di abbracciare il sogno, sarà necessario trovare sponsor e raccogliere i fondi necessari, come ci conferma Mirko D'Urso, direttore del Centro Artistico Mat dove la crew si è formata e si allena.

«Ogni contributo per coprire questa notevole spesa è ben accetto», conferma D'Urso che segnala l'indirizzo email del Mat per chiunque fosse interessato.

Armata, è composta da Anna Bespalova, Nathan Boldini, Giada Di Chiara, Alessandra Leidi, Sofia Losekoot, Sophie Lovecchio e Arianna Zannin. A Hip Hop International Switzerland ha gareggiato nella categoria Varsity (13-17 anni). A primeggiare sono invece stato i grigionesi Blaze della Fit and Gym di Roveredo.