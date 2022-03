PanPers: «Meglio YouTube o il teatro? Perché non tutti e due?».

LUGANO - Come loro, il titolo dello spettacolo che presenteranno in Ticino il prossimo 26 marzo non le manda affatto a dire: “10 anni di minchiate”. «Anche se ormai fra la pandemia, una cosa e l'altra mi sa che ormai siamo più attorno ai 15 anni», ci racconta ridacchiando Luca Peracino del duo comico italiano PanPers. «Siamo partiti come dei teenager e ci ritroviamo ormai 30enni con già qualche acciacco».

Esplosi a Colorado Café, Luca e il suo compagno di malefatte Andrea Pisani sono poi diventati uno dei grandi fenomeni della comicità italiana su YouTube. I loro video viaggiano sparati a quota centinaia di migliaia, se non milioni, di clic. Un esempio è “Delivery” la cover parodiata (un genere che al duo piace parecchio) di “Brividi” della premiata ditta Mahmood/Blanco: «Le nostre parodie non mancheranno nemmeno a Locarno dove proporremo al pubblico una sorta di jukebox», conferma Luca, «quello di internet è stato un sentiero che abbiamo intrapreso come un esperimento. Alla fine penso che un po' siamo riusciti a capire come funziona e ci ha dato tante soddisfazioni».

Vero però che il primo amore non si dimentica: «Noi nasciamo come comici live, su di un palco e con il pubblico, è l'ambiente dove ci troviamo più a nostro agio. Meglio YouTube o il teatro? Perché non tutti e due?».

Nell'era dei social e di TikTok, anche la comicità sta cambiando e la tv inizia a essere roba vecchia? «Di sicuro ha dimostrato che dalla tua cameretta, con un'idea figa puoi diventare un'azienda – ce l'ha dimostrato Khaby Lame – e diventare parte integrante dello showbiz. Vero è che se sei bravo sul web non è detto che poi dal vivo tu lo sia altrettanto, ma ci sta. Se però devi riempire un teatro, ora come ora, però non puoi fare a meno della televisione».

E, a proposito delle nuove frontiere della comicità: “Lol - chi ride è fuori”, che ne pensano i PanPers? «Lo abbiamo visto e ci è piaciuto molto. Non ho idea di come facciano a non ridere, secondo me gli danno dei consigli prima! Parteciperemmo? Assolutamente sì, sarebbe da pazzi (e da spocchiosi) non farlo!».

Per “10 anni di minchiate” la prevendita è attiva su biglietteria.ch