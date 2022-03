La figlia segreta di Elon Musk

NEW YORK - Si chiama Exa Dark Sideræl Musk ed è nata lo scorso dicembre. La pop star Grimes stava rilasciando un'intervista a Vanity Fair, quando la bambina, che si trovava al piano di sopra con la tata, ha cominciato a piangere.

X Æ A-12 ha una sorellina di circa tre mesi. La coppia Grimes-Musk, che il Ceo di Tesla aveva spiegato a ottobre fosse una storia quasi finita o a metà tra l'esserlo e il non esserlo, ha avuto una bambina. La cantante ora invece afferma che l'uomo più ricco del mondo potrebbe essere definito il suo ragazzo. «Siamo molto fluidi. Viviamo in case separate. Siamo migliori amici. Ci vediamo sempre». Ha poi aggiunto che insieme vorrebbero avere tre o quattro figli.

E la seconda è appena arrivata, anche se non è stata Grimes a portarla in grembo. Questo perché non se la sentiva. Quando ha partorito X Æ A-12 ha avuto un’emorragia che le ha fatto molta paura. Perciò Musk e Grimes si sono affidati a una madre surrogata, motivo per cui, fino ad ora, la piccola Exa Dark Sideræl era rimasta segreta.