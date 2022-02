Per Johnny Depp un'onorificenza in Serbia

BELGRADO - Johnny Depp è stato insignito oggi a Belgrado della Medaglia d'oro al merito della Serbia per l'eccezionale contributo allo sviluppo culturale e artistico nel Paese balcanico. A consegnare personalmente il riconoscimento all'attore e registra americano è stato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso di una cerimonia solenne in occasione della Festa nazionale serba.

«Oggi è per me un giorno particolare, perché da molto tempo ho un forte legame con il vostro bellissimo Paese, che tutte le volte che torno mi accoglie a braccia aperte», ha detto Depp in un breve intervento di ringraziamento. L'attore ha dato atto alle autorità di Belgrado di impegnarsi costantemente a sostegno dei giovani talenti e artisti, protagonisti di una nuova generazione creativa, importante per il futuro del cinema internazionale. Con l'attore americano sono stati insigniti di medaglie e onorificenze decine di altri esponenti serbi e stranieri del mondo della politica, dell'economia, della cultura, dello sport, dello spettacolo. Fra gli altri la scrittrice, giornalista e storica italiana di origini serbe Mila Mihajlovic.

Lo scorso ottobre Johnny Depp, dopo il bagno di folla alla Festa del cinema di Roma, era intervenuto a Belgrado all'evento per la promozione, unitamente ai responsabili della Iervolino Studios, della prima serie animata prodotta in Serbia, dedicata ai più piccoli e intitolata 'Puffins Impossible'.

L'attore americano dà la voce al principale protagonista della serie animata, Johnny Puff. Due anni fa Depp aveva girato in Serbia 'Minamata', film diretto da Andrew Levitas nel quale interpreta il ruolo del fotografo di guerra Eugene Smith. E nel 2010 l'attore inaugurò in Serbia, quale ospite d'onore, la terza edizione di Kustendorf, il Festival internazionale del cinema dedicato ai giovani studenti e cineasti, ideato e organizzato da Emir Kusturica, suo grande amico. A Drvengrad, il villaggio interamente in legno sui monti nell'ovest della Serbia dove si tiene regolarmente il Festival, campeggia da allora una statua in dimensioni naturali dedicata a Johnny Depp.





