Eurovision Song Contest, la chance di San Marino per Achille Lauro

CITTÀ DI SAN MARINO - Achille Lauro è il principale favorito per la vittoria di Una Voce per San Marino, la manifestazione dalla quale verrà prescelto il concorrente all'Eurovision Song Contest. Il cantante italiano, reduce dal Festival di Sanremo, ha una nuova chance per partecipare alla gara musicale più importante d'Europa - che si terrà, lo ricordiamo, dal 10 al 14 maggio a Torino e che vede già adesso come grandi favoriti Mahmood & Blanco.

Achille Lauro se la dovrà vedere con artisti del calibro di Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis (insieme ai romani Deshedus e al batterista Tony Cicco), Blind, Francesco Monte, Matteo Faustini, Cristina Ramos, Fabry & La Biuse Feat. i Miodio e, infine, con la coppia formata da Alessandro Coli e Burak Yeter.

Nelle scorse ore vari partecipanti all'ultimo Sanremo hanno scherzato sull'essere selezionati a Una Voce per San Marino, in particolare Tananai e La Rappresentante di Lista. La finale della competizione è in programma sabato 19 febbraio.