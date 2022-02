L'Eurovision Song Contest ha già un potenziale vincitore (anzi due)

TORINO - L'Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio, ha già il suo grande favorito: è l'Italia. Merito di Mahmood & Blanco, la coppia vincitrice del Festival di Sanremo con la ballad "Brividi".

Sebbene manchino ancora parecchi mesi all'edizione 2022 della kermesse continentale, i bookmaker hanno già "battezzato" i due giovani artisti italiani come i vincitori più probabili. Le principali agenzie che quotano l'Eurovision li danno in una forbice compresa tra 4 e 4,6, mentre quasi nessun'altra nazione in questo momento riesce a scendere sotto quota 10 a 1.

A loro favore c'è sicuramente il fatto di giocare in casa, esibendosi a Torino l'anno dopo la vittoria dei Måneskin. Mahmood, poi, si è già classificato secondo nella competizione con "Soldi", nel 2019. Inoltre "Brividi" ha tutte le carte in regola per piacere al pubblico giovane e internazionale della rassegna.

Bisogna però dire che nemmeno il 50% delle nazioni ha annunciato il nome del proprio portabandiera.