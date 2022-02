Cast e fan di "The Walking Dead" piangono per la scomparsa di Moses J Moseley

LOS ANGELES - Lutto nel cast e tra i fan di “The Walking Dead” per la morte di Moses J Moseley. L'attore, che interpretava lo zombi senza braccia e mascella Mike, è scomparso all'età di 31 anni.

Tmz ha riferito che la scorsa settimana la polizia aveva denunciato la sua scomparsa e che la polizia sta indagando sulle cause del decesso.

I colleghi gli hanno reso omaggio sui social: Moseley era «un essere umano assolutamente gentile e meraviglioso» ha dichiarato Jeremy Palko, mentre Addy Miller si è detta «così affranta nel sentire della scomparsa di quest'anima brillante». Anche l'account Twitter ufficiale della serie tv post-apocalittica ha reso omaggio a Moseley.

L'agenzia di talenti Avery Sisters Entertainment ha dichiarato che «Moses era un attore fenomenale che è apparso in opere come "The Walking Dead", "Queen of the South" e "American Soul"» ma nel contempo «era molto di più, era una persona incredibile! Per coloro che lo conoscevano, era la persona più gentile, dolce e generosa che si potesse mai incontrare. Ci mancherai moltissimo!».