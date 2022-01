Da qualche giorno in Cina “Fight Club” ha un finale completamente diverso

PECHINO - L'epopea di Tyler Durden ha una conclusione completamente diversa in Cina, come si è accorto chi - questo fine settimana - ha guardato il notissimo cult di David Fincher sulla piattaforma streaming Tencent Video. A darne notizia è AFP che riprende la querelle sulla questione nata sui social cinesi e traghettatasi poi su Twitter.

Se non avete mai visto “Fight Club” e non volete anticipazioni, occhio che dal prossimo paragrafo iniziano gli spoiler.

Come di certo ricorderete, negli ultimi minuti del film, dopo lo scontro dei due Tyler Durden in cui il protagonista (Edward Norton) ha la meglio sul suo alter-ego (Brad Pitt). Il film si chiude con una serie di attentati dinamitardi che distruggono i palazzi della skyline visibile fuori dalla finestra, con la celeberrima “Where is my mind” dei Pixies in sottofondo.

Memoria rinfrescata? Ecco, la versione cinese finisce in maniera un po' diversa - e decisamente meno anarco-distruttrice - con una dissolvenza e una “spiega” tramite testo in sovrimpressione.

«Grazie agli indizi forniti da Tyler la polizia riuscì velocemente a ricostruire tutto il piano e a prevenire le esplosioni. Dopo il processo, Tyler fu internato in un manicomio dove negli anni ha ricevuto trattamenti psicologici. È poi stato rilasciato dall'ospedale nel 2012», riporta la nuova versione.

Non si tratta della prima (e non sarà di sicuro l'ultima) pellicola occidentale a venir rieditata - anche pesantemente - per rispettare le nuove linee guida contro l'immoralità da parte del Partito comunista di Xi Jinping. A subire di recente le cesure della censura (sic) anche “Bohemian Rapsody“ da cui erano state escluse tutte le scene relative all'omosessualità di Freddie Mercury.