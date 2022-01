L'estrema tristezza della vedova di Meat Loaf: «Il dolore che provo per la perdita di mio marito è straziante»

LOS ANGELES - «Il dolore che provo per la perdita di mio marito è straziante». Lo ha dichiarato a People Deborah Aday, la vedova di Meat Loaf. «Ero sdraiata vicino a Michael (il nome del rocker, ndr) quando ha esalato il suo ultimo respiro e la mia tristezza va al di là delle parole».

Aday ringrazia i fan per i messaggi di condoglianze di questi giorni. «Provo molta riconoscenza per le dimostrazioni d'amore che ho ricevuto da tutto il mondo». È consapevole che il marito ha significato così tanto per così tante persone e mi ha dato gioia poterlo condividere con il mondo. Come moglie, voglio anche che tutti sappiano quanto ha significato per me come marito».

La coppia si è sposata nel 2007. «Dal giorno in cui ci siamo incontrati, lui è stato il mio mondo e l'ho amato. Non è passato un giorno senza che ci dicessimo quanto ci amavamo. Non un giorno senza che ci abbracciassimo». Deborah ha poi passato in rassegna quelli che saranno i suoi ricordi più cari: «Quanto spesso abbiamo riso e come abbiamo fatto emergere la stupidità e la giocosità l'uno nell'altro. Michael era un uomo così affettuoso e gentile fisicamente e sono grata che abbia fatto emergere in me quei tratti».

Nessun accenno, invece, sulle cause del decesso del 74enne e sulla possibilità (che è diventata un motivo di scontro ideologico) che sia morto a causa del Covid-19.