È morto Meat Loaf

LOS ANGELES - Il cantante e americano Meat Loaf si è spento all'età di 74 anni. Ne dà notizia il suo agente in un comunicato in cui non è specificata la causa all'origine del decesso. L'artista, vero nome Marvin Lee Aday, è spirato questo 20 gennaio, con lui c'erano la moglie, le figlie e gli amici più intimi.

Una carriera lunga e indimenticabile la sua, legata tanto all'hard rock quanto ai musical.

Anche se è vero che viene ricordato soprattutto per il suo album heavy “Bat out of hell” (che resta ancora uno degli album più venduti nella storia della musica americana) la sua carriera era iniziata in quel di Broadway con lo show di culto “Hair”. Indelebile anche la sua performance nei panni dello sfortunato Eddie in un altro cult assoluto, ovvero il “Rocky Horror Picture Show”.

È proprio "Bat out of hell”, un album partito per gioco e che aspirava a diventare un musical futuristico e dissacrante su Peter Pan, a lanciarlo però nella stratosfera rendendolo un personaggio noto a tutte le latitudini e un'icona rock negli anni '80 e oltre. Scritto con l'amico compositore Jim Steinmann il disco ha venduto a oggi più di 43 milioni di copie.

AFP